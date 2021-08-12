12 августа прошли торжественные проводы белорусской делегации на Паралимпийские игры в Токио

Источник материала: БT

Задача - завоевать медалей не меньше, чем было в Рио-де-Жанейро, а это 10 наград, 8 из которых высшей пробы. Сегодня прошли торжественные проводы белорусской делегации на Паралимпийские игры в Токио. Атлеты возложили цветы к обелиску "Минск - город-герой" и здесь капитан олимпийской сборной страны - легкоатлет Иван Тихон - передал государственный флаг нашей паралимпийской команде. После чего спортсмены посетили храм святой равноапостольной Марии Магдалины. Флагоносцем на Паралимпиаде в Токио станет опытнейшая Людмила Волчек, она готовится выступить в гребле. Капитаном сборной выбрана легкоатлетка Анна Канюк. Она взяла бронзу в прыжках в длину на Паралимпиаде в Лондоне и рассчитывает подняться на пьедестал и в Токио.

Анна Канюк, бронзовый призер Паралимпийских игр - 2012 по легкой атлетике:

Для меня это огромная честь, что моя команда выбрала меня капитаном. Я надеюсь, что достойно пронесу эту миссию на Паралимпийских играх. Для меня это пятая Паралимпиада в моей жизни. Я буду стараться сделать все возможное для того, чтобы выступить достойно, показать хороший результат.

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Токио:

В Рио мы завоевали 10 медалей, было у нас 8 золотых, 2 бронзовые, серебра не было, к сожалению. Сейчас думаем выступить не хуже, пока не хотим планировать, именно планировать, поскольку это, наверное, будет оказывать какое-то психологическое давление и на спортсменов, и на тренеров. Поэтому прогнозируем, но, я думаю, что это спорт, всякое может случиться, поэтому наш прогноз - не хуже, чем в Рио-де-Жанейро.

Игорь Бокий, 11-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:

Буду выступать я на шести дистанциях. По поводу формы пока точно сказать не могу, еще как бы готовимся, подводимся, еще до старта практически две недели. Есть время над чем поработать и правильную подводку сделать, отпуститься от нагрузки. Поэтому, работали мы достаточно долго, 2 года, наверное, подготовка шла именно к этим Играм. И, надеюсь, ничего не было упущено из нашего вида, и все смогли подготовиться на достаточно хороший высокий уровень.

Первая делегация белорусских паралимпийцев отправится в столицу Японии уже 15 августа. 20 наших спортсменов выступят в шести видах спорта. Паралимпиада стартует 24 августа и продлится до 5 сентября.





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