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Минздрав актуализировал состав Комитета по биоэтике Беларуси
12.08.2021 16:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения актуализировало состав Комитета по биоэтике Беларуси. Это предусмотрено приказом министерства от 10 августа 2021 года №968, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Документ вносит изменения в приказ Министерства здравоохранения от 18 мая 2018 года №499 "О Комитете по биоэтике Республики Беларусь и Республиканском центре биоэтики".
В новый состав комитета вошли специалисты системы здравоохранения и научные работники - специалисты в области биоэтики, биологии, генетики, депутаты Палаты представителей, а также юристы, представители международных организаций, духовенства и общественных объединений.
Возглавил комитет по биоэтике начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Алексей Щербинский.
Комитет по биоэтике Беларуси - это общественный экспертно-консультативный совет, который рассматривает вопросы, связанные с соблюдением общих принципов биоэтики, гуманизма и нравственности, прав человека в области биомедицины, исследовательской этики в биомедицинских и других научных исследованиях, медицинской этики и деонтологии в деятельности системы здравоохранения.-0-
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Возглавил комитет по биоэтике начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Алексей Щербинский.
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