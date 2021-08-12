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Участница "Большого разговора с Президентом": этот диалог был интересен в профессиональном плане
12.08.2021 17:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" был интересен, в первую очередь, в профессиональном плане. Таким мнением с БЕЛТА поделилась корреспондент Телерадиокомпании "Гомель" Марина Северьянова, которая 9 августа стала участником встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.
"Мне как журналисту было очень интересно присутствовать на "Большом разговоре". Такой формат общения с главой государства для меня впервые. И лично Президента также видела впервые, несмотря на то, что работаю на телевидении почти 15 лет. Это для меня особый день и особая честь. Приятно, что глава государства отметил стойкость журналистов наших СМИ", - поделилась корреспондент.
Марина Северьянова отметила, что разговор стал своего рода подведением итогов непростого в разных отношениях года от августа 2020 до августа 2021. "Этот год был тяжелым и для государственных средств массовой информации. Было непросто, но мы старались держаться, быть объективными, отражая жизнь нашего региона. Ведь задача региональных СМИ и ТРК "Гомель" - освещать жизнь на местах. Мы-то особо и не касались политики. При этом даже рассказывая о хороших событиях, к примеру, открытии новой школы, детского сада и поликлиники - сталкивались с критикой. Всегда находились те, говорил, что построили не в том месте, затянули сроки и т.д. Любые хорошие события оппозиционные медиа и комментаторы пытались опорочить. В общем, мы выстояли", - подчеркнула собеседница.
По словам Марины Северьяновой, этот год стал для многих испытанием. "Определенно: те, кто любит профессию, кто попал в эту сферу не случайно, кто понимает политический курс, те остались. Отсеялись лишние", - уверена она, подчеркнув, что вместе с коллегами продолжит свою работу - рассказывать о самом важном и нужном в регионе.-0-
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Корреспондент Телерадиокомпании "Гомель" отметила, что разговор стал своего рода подведением итогов непростого в разных отношениях года от августа 2020 до августа ...
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