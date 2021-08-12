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В Столбцовском районе живет профессиональная династия ремесленников лозоплетения

12.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ягодно-грибной сезон в самом разгаре! А собирать лесные дары удобнее в корзину. Сейчас идет заготовка лозы для их создания. В Столбцовском районе живет профессиональная династия  ремесленников лозоплетения. Мастерство вместе с секретами  перешло им в наследство от прадедов. А сейчас со своей плетеной продукцией они участвуют во всех народных праздниках и ярмарках. К тому же, мастера еще прокладывают туристические маршруты для грибников-любителей. О лесных секретах Лариса Гулякевич (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Ягодно-грибной сезон в самом разгаре! А собирать лесные дары удобнее в корзину. Сейчас идет заготовка лозы для их создания. В Столбцовском районе живет...
 
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