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В Столбцовском районе живет профессиональная династия ремесленников лозоплетения
12.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ягодно-грибной сезон в самом разгаре! А собирать лесные дары удобнее в корзину. Сейчас идет заготовка лозы для их создания. В Столбцовском районе живет профессиональная династия ремесленников лозоплетения. Мастерство вместе с секретами перешло им в наследство от прадедов. А сейчас со своей плетеной продукцией они участвуют во всех народных праздниках и ярмарках. К тому же, мастера еще прокладывают туристические маршруты для грибников-любителей. О лесных секретах Лариса Гулякевич (видео).
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Ягодно-грибной сезон в самом разгаре! А собирать лесные дары удобнее в корзину. Сейчас идет заготовка лозы для их создания. В Столбцовском районе живет...
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