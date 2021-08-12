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Лучшего спасателя и лучшего начальника смены выбрали на испытательном полигоне под Борисовом

12.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В соревнованиях приняли участие 54 сильнейших начальника дежурных смен и спасателей страны. Конкурсы включали прохождение практических этапов, максимально приближенных к реальным действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Среди них поисково-спасательные работы на акватории, в разрушенных зданиях, работа в дыхательном аппарате.

Лучшим спасателем стал сотрудник Брестского областного управления МЧС, первый среди начальников смены - представитель Республиканского отряда специального назначения "Зубр".


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В соревнованиях приняли участие 54 сильнейших начальника дежурных смен и спасателей страны. Конкурсы включали прохождение практических этапов, максимально...
 
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