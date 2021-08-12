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В отношении Минска работает проплаченный западный заказ

12.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Попыток демонизировать Беларусь не оставляет и украинская верхушка. Понятно, что в отношении Минска работает проплаченный западный заказ. Да и популярность нашего Президента среди украинских граждан в разы превосходит рейтинги ныне действующего главы государства Владимира Зеленского. Но на разумных людей "страшилки" о насилии и пытках в Беларуси давно не действуют, и факты говорят сами за себя.

Дмитрий Василец, журналист (Украина):

Я хотел бы напомнить, что запрет авиасообщения был Украиной наложен на Беларусь касательно ареста Протасевича. Того самого, который прекрасно себя чувствует в Беларуси, на свободе, который строит планы о создании своего СМИ в Беларуси, который дает фактаж и материалы участия заграничных спецслужб натовских стран в организации протестов в Беларуси и делает он это не под пытками, его там никто не пытает, не избивает. Он это делает открыто, и в этом можно убедиться по многочисленным его интервью и по тому, как игнорируют его интервью международные так называемые СМИ.


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Теги: Минск
 
 
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Попыток демонизировать Беларусь не оставляет и украинская верхушка. Понятно, что в отношении Минска работает проплаченный западный заказ. Да и популярность...
 
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