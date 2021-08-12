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Заготовка лозы - целая наука

12.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы в сезон сбора грибов и ягод было удобнее в лесу, нужна корзина! И сейчас идет заготовка лозы, а это целая наука. Всего существует более 2 сотен видов этого растения, однако только 3-4 из них пригодны для лозоплетения. Так в Столбцовском районе живет профессиональная династия таких ремесленников - многодетная семья Сергея и Марины Беленьких. Мастерство вместе с секретами перешло в наследство от прадедов. На свою продукцию грибных корзин, хлебниц, вазочек и сумок из лозы творческая семья дает бессрочную гарантию, а краску и лак не используют, все от природы.

Со своей продукцией из лозы ремесленники участвуют во всех народных праздниках, районных и областных выставках и ярмарках. Мастер-классы по лозоплетению проводят дома - в деревне Янковичи. 


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Теги: Минск
 
 
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Чтобы в сезон сбора грибов и ягод было удобнее в лесу, нужна корзина! И сейчас идет заготовка лозы, а это целая наука. Всего существует более 2 сотен видов этого...
 
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