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МЧС предложило обсудить правила по обеспечению промбезопасности при переработке соляных руд

12.08.2021 20:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений МЧС об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности при переработке соляных руд, а также по обеспечению промбезопасности пассажирских подвесных канатных дорог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
 
Проекты разработаны для оптимизации требований указанных правил, а также в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.
 
Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.
 
Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси до 22 августа.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси до 22 августа.
 
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