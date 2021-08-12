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МЧС предложило обсудить правила по обеспечению промбезопасности при переработке соляных руд
12.08.2021 20:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений МЧС об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности при переработке соляных руд, а также по обеспечению промбезопасности пассажирских подвесных канатных дорог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проекты разработаны для оптимизации требований указанных правил, а также в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.
Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.
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