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Минздрав проводит эпидемиологическое расследование в оздоровительном центре "Лесная поляна"

12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна", в Сморгонь выехали специалисты Минздрава. Они проводят  эпидемиологическое расследование. 

Как отметили в профильном ведомстве, все пациенты с COVID-19  выявлены. Проведено тестирование и всех контактных. Течение болезни у большинства  проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов. В центре проводится комплекс  санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения всех  респираторных инфекций, в том числе COVID-19.

Дети и взрослые, у которых выявлены признаки заболевания, получают лечение и медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле в Гродненском облисполкоме и Министерстве здравоохранения.



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В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна", в Сморгонь выехали специалисты Минздрава. Они проводят ...
 
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