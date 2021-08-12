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Минздрав проводит эпидемиологическое расследование в оздоровительном центре "Лесная поляна"
12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна", в Сморгонь выехали специалисты Минздрава. Они проводят эпидемиологическое расследование.
Как отметили в профильном ведомстве, все пациенты с COVID-19 выявлены. Проведено тестирование и всех контактных. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов. В центре проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения всех респираторных инфекций, в том числе COVID-19.
Дети и взрослые, у которых выявлены признаки заболевания, получают лечение и медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле в Гродненском облисполкоме и Министерстве здравоохранения.
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В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна", в Сморгонь выехали специалисты Минздрава. Они проводят ...
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