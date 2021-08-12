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Эксперты: Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО
12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО, - уверены международные эксперты.
В случае приобретения зенитных систем большой дальности С-400, Беларусь сможет контролировать небо над Киевом, Варшавой и столицами стран Прибалтики. С таким прогнозом выступил российский военный аналитик Александр Хроленко.
Система С-400 способна поражать одновременно до 80 самолетов, включая современные "невидимки" F-22 и F-35 американского производства.
Польша в январе подписала контракт на покупку у США 32 истребителей - поставки самолетов намечены на 2024 год.
Вполне закономерно, что Беларусь с января серьезно анализирует возможность закупки российских ракетных систем.
Москва и Минск действительно выходят на новый уровень военного и военно-технического сотрудничества. Вооруженные силы обеих стран готовятся к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", которые состоятся в сентябре на десятках полигонов Союзного государства.
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Эксперты: Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО
Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО, - уверены международные эксперты. В случае приобретения...
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