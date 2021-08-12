﻿ Эксперты: Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты: Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО

12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО, - уверены международные эксперты. 

В случае приобретения зенитных систем  большой дальности С-400, Беларусь сможет контролировать небо над Киевом, Варшавой и столицами стран Прибалтики. С таким прогнозом выступил российский военный аналитик Александр  Хроленко. 

Система С-400 способна поражать одновременно до 80 самолетов, включая современные "невидимки"  F-22 и  F-35 американского производства.

Польша в январе подписала контракт на покупку у США 32 истребителей - поставки самолетов намечены на 2024 год.
 Вполне закономерно, что Беларусь с января серьезно анализирует возможность закупки российских ракетных систем.

Москва и Минск действительно выходят на новый уровень  военного и военно-технического сотрудничества. Вооруженные силы обеих стран готовятся к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", которые состоятся в сентябре на десятках полигонов Союзного государства.


Читайте также:
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО, - уверены международные эксперты.  В случае приобретения...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске прошел 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by