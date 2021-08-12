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В Минске прошел 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи

12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подведение итогов, новые витки развития, выбор главы молодежного локомотива и определение стратегии развития на ближайшие пять лет. В столице прошел 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Александр  Лукашенко направил приветствие участникам съезда, отметив, что  событие знаковое в истории организации, а три отчетных года стали временем реализации возможностей для сотен тысяч членов БРСМ. 

В Минске прошел 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи

Президент направил приветствие участникам 44-го съезда БРСМ


Вы - прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, которое выросло в независимой стране  и уже сейчас созидает для нее наилучшее будущее. Продолжая поддерживать и развивать лучшие традиции молодежного движения, вы генерируете интересные и нужные проекты. Убежден:  у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо нашей любимой Беларуси, - подчеркнул  Александр Лукашенко.


В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник БРСМ  может в полной мере проявить себя,  белорусский лидер назвал патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство.

Поддержали делегатов и партнеры из соседних стран: России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других. 


Студенческие отряды расширят географию


Сегодня молодежный форум объединил полтысячи делегатов со всей страны. В том числе 100 человек из различных категорий молодежи - учащихся, студентов, военнослужащих - представили столицу. 

В формате открытого диалога приняли новую стратегию развития на ближайшие пять лет. В ее основу легли предложения и идеи молодых людей. 

В стратегии  особое внимание  гражданско-патриотическому воспитанию. Делегаты уверены: нельзя допустить попытки  переписать историю Великой Отечественной войны.  Выделили для обсуждения и вопросы правового воспитания. 

Также предмет разговора - работа студенческих отрядов - расширение географии и количества участников  (уже в этом году заявки подали почти 30 тысяч человек). Отдельным блоком - развитие социальных сетей и молодежных  мессенджеров. 


Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов


В завершение работы выбрали первого секретаря Центрального комитета БРСМ. Им стал Александр Лукьянов. До  этого он занимал должность начальника отдела Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. 

Уже завтра новый лидер БРСМ приступит к своим обязанностям. Первый рабочий день  проведет с молодыми аграриями. 



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Подведение итогов, новые витки развития, выбор главы молодежного локомотива и определение стратегии развития на ближайшие пять лет. В столице прошел 44-й съезд...
 
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