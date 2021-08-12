В. Елфимов: Внешние катаклизмы, которые создаются извне, не смогут сломить белорусское государство

Источник материала: БT

Внешние катаклизмы, которые создаются извне, не смогут сломить белорусское государство. Таким мнением поделился политолог Вадим Елфимов. Наша страна ведет последовательную внешнюю и внутреннюю политику и крепко стоит на ногах. Об этом экспертное сообщество и представители СМИ Минской области говорили сегодня во время диалоговой площадки по итогам "Большого разговора". Санкции, фейки и давление Запада. Вопреки внешнему шуму Беларусь сохраняет за собой стратегическую цель в построении процветающего, мирного и социально ориентированного государства.





Вадим Елфимов, политолог:

То, что Запад не хочет в этом участвовать, это его проблемы. Мы можем, как сказал Президент, обойтись и без Запада. Самое главное Александр Григорьевич сказал – оставьте нас в покое, дайте нам развиваться. Вот потому, что мы развиваемся, нам не хотят дать спокойно жить, хотят нам помешать. Это, может быть, создаст какие-то конфликтные ситуации, может, это будут стрессовые ситуации, но ничего трагического и драматического не произойдет.



Участники диалоговой площадки также сошлись во мнении, что минувший год для Беларуси был непростым, но наша страна прошла проверку на прочность. Экономика, здравоохранение и главное - общество показали свою зрелость и успешно сдали экзамен.





