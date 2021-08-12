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В. Елфимов: Внешние катаклизмы, которые создаются извне, не смогут сломить белорусское государство

12.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внешние катаклизмы, которые создаются извне, не смогут сломить белорусское государство. Таким мнением поделился политолог Вадим Елфимов. Наша страна ведет последовательную внешнюю и внутреннюю политику и крепко стоит на ногах. Об этом экспертное сообщество и представители СМИ Минской области  говорили сегодня во время диалоговой площадки по итогам "Большого  разговора". Санкции, фейки и давление Запада. Вопреки внешнему шуму Беларусь сохраняет за собой стратегическую цель в построении процветающего, мирного и социально ориентированного государства. 


Вадим Елфимов,  политолог: 

То, что Запад не хочет в этом участвовать, это его проблемы. Мы можем, как сказал Президент, обойтись и без Запада. Самое главное Александр Григорьевич сказал – оставьте нас в покое, дайте нам развиваться. Вот потому, что мы развиваемся, нам не хотят дать спокойно жить, хотят нам помешать. Это, может быть, создаст какие-то конфликтные ситуации, может, это будут стрессовые ситуации, но ничего трагического и драматического не произойдет.

Участники диалоговой площадки также сошлись во мнении, что минувший год для Беларуси был непростым, но наша страна прошла проверку на прочность. Экономика, здравоохранение и главное - общество показали свою зрелость и успешно сдали экзамен. 



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Теги: Минск
 
 
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Внешние катаклизмы, которые создаются извне, не смогут сломить белорусское государство. Таким мнением поделился политолог Вадим Елфимов. Наша страна ведет...
 
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