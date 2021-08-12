Источник материала: БT

В пункте упрощенного пропуска "Поречье" прошел 3-й заключительный этап комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Участники отработали действия по локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска. По замыслу маневров, в одном из легковых авто собака находит взрывчатку. Машина пытается прорваться через рубеж. Но пограничный наряд останавливает автомашину, после чего водитель, вооруженный пистолетом, захватывает заложника и выдвигает требования. На этом фоне провокации устраивают и другие водители. Отметим, что в нынешнем этапе наряду с пограничниками участвовали представители МВД, в том числе внутренних войск, КГБ и МЧС.





Анатолий Лаппо, председатель Государственного погранкомитета Беларуси:





Вы видели несколько дней назад заявление с сопредельной стороны о возможном выдавливании через пункты пропуска. Вот мы сегодня отработали, даже, может, сопредельная сторона посмотрела, что мы готовы действовать. То есть, на учениях была создана не какая-то искусственная обстановка, а обстановка такая, которая сейчас на границе и может возникнуть на госгранице. Главная задача - обеспечить охрану госграницы Союзного государства, обеспечить свои союзнические обязательства, и я скажу, что у нас есть силы и средства, которые выделяет государство, Президент. Задачу поставленную мы выполним.





Тактические учения с Гродненской погрангруппой проходили с 3 августа.

За это время в подразделениях провели боевое слаживание, организовали усиление участков границы, отработали сценарий прорыва рубежей и блокирование диверсионных групп. Руководство учения оценило маневры на отлично.



