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Состояние заболевших COVID-19 детей в "Лесной поляне" под Сморгонью удовлетворительное - Тарасенко
12.08.2021 21:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние заболевших COVID-19 детей, которые находятся в оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Скажу сразу, что состояние всех детей удовлетворительное, пока не требуется госпитализация. Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр Тарасенко.
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"Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр...
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