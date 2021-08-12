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Состояние заболевших COVID-19 детей в "Лесной поляне" под Сморгонью удовлетворительное - Тарасенко

12.08.2021 21:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние заболевших COVID-19 детей, которые находятся в оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажу сразу, что состояние всех детей удовлетворительное, пока не требуется госпитализация. Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр Тарасенко.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр...
 
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