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Сегодня в пункте пропуска "Томашовка" наши пограничники задержали двоих жителей Бреста. Они планировали проигнорировать судебное решение. Речь идет об участниках "хоровода", о тех, кто в сентябре прошлого года дестабилизировал обстановку в центре Бреста.





Вина доказана: вынесен приговор за перекрытие движения





Несмотря на предупреждения милиции о нарушении общественного порядка, что это мешает нормальной работе общественного транспорта, никто из участников не реагировал. Суд Московского района Бреста 3 июня вынес обвинительный приговор. Кто-то получил наказание в виде ограничения свободы без направления на "химию". Двоим предстояло отбывать срок в исправительном учреждение открытого типа.





Во время судебного процесса некоторые участники раскаялись, что поддались влиянию толпы. Не думали, что последует наказание за противоправные действия. Впрочем, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.







