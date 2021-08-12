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Европа бьет рекорды по ценам на газ

12.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за западных санкций в отношении  нефтехимической отрасли Беларуси Украина может лишиться наших поставок 


Да, прошлый год наша страна хоть и с трудностями, но прошла достойно, а по многим позициям мы и вовсе приросли. Что, конечно, не может не раздражать наших некоторых соседей.  


Вот любопытный факт. Не успели заработать санкции в отношении нашей нефтянки, как в Украину заспешила большая делегация польской нефтяной компании Orlen. Уж очень торопятся вытеснить белорусов с  рынка.

Кстати, начала года доля белорусских НПЗ на украинском рынке бензина составила 50 %. Именно этот концерн стал спонсором  Тимановской, которая сбежала в Польшу. Вот только на братскую помощь, когда белорусы организовывали даже экстренные поставки по просьбе украинских властей, вызывает сомнения. Вряд ли Польша будет заниматься благотворительностью. Да, исполнять политические заказы может и вместе, а вот денежки  врозь. 


Европа бьет рекорды по ценам на газ

Европе и самой несладко. Биржевая цена на природный газ в ЕС достигла отметки в 555 долларов за 1000 кубометров. Это рекорд за 3 с половиной года – с начала марта 2018-го.  Тогда  газ дорожал из-за сильного похолодания.  Теперь же цена в Европе растет на фоне сокращения поставок из России. 



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Из-за западных санкций в отношении  нефтехимической отрасли Беларуси Украина может лишиться наших поставок  Да, прошлый год наша страна хоть и с...
 
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