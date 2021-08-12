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И. Каржова о работе школы в условиях пандемии, о новых программах и о патриотическом воспитании

13.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cтановление личности - характер, мировоззрение и патриотическое воспитание формируется еще со школьной скамьи. Кстати, к 1 сентября в Беларуси откроются 7 новых школ:  в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске. Продолжается и подбор кадров на новую должность - руководитель военно-патриотического воспитания. 

Какие требования к кандидатурам? И чему будут обучать на курсе духовно-нравственного воспитания? Мы спросили у начальника управления общего среднего образования Ирины Каржовой. 

Основные темы разговора:

  • Около 1 млн 80 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября  
  •  В Беларуси откроют 7 новых школ  
  •  Паспорта готовности школы должны получить до 20 августа  
  •  В 11-х классах введут новые учебные программы  
  •  Военно-патриотическое воспитание в школе  
  •  Духовно-нравственное воспитание в школе  
  •  Работа школ в условиях пандемии  
  •  Информационные технологии в помощь учителю и ученику  
  •  Изменений для выпускников - 2021 не будет 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Cтановление личности - характер, мировоззрение и патриотическое воспитание формируется еще со школьной скамьи. Кстати, к 1 сентября в Беларуси откроются 7 новых...
 
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