И. Каржова о работе школы в условиях пандемии, о новых программах и о патриотическом воспитании

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Cтановление личности - характер, мировоззрение и патриотическое воспитание формируется еще со школьной скамьи. Кстати, к 1 сентября в Беларуси откроются 7 новых школ: в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске. Продолжается и подбор кадров на новую должность - руководитель военно-патриотического воспитания.

Какие требования к кандидатурам? И чему будут обучать на курсе духовно-нравственного воспитания? Мы спросили у начальника управления общего среднего образования Ирины Каржовой.





