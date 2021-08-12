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И. Каржова о работе школы в условиях пандемии, о новых программах и о патриотическом воспитании
13.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Cтановление личности - характер, мировоззрение и патриотическое воспитание формируется еще со школьной скамьи. Кстати, к 1 сентября в Беларуси откроются 7 новых школ: в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске. Продолжается и подбор кадров на новую должность - руководитель военно-патриотического воспитания.
Какие требования к кандидатурам? И чему будут обучать на курсе духовно-нравственного воспитания? Мы спросили у начальника управления общего среднего образования Ирины Каржовой.
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Cтановление личности - характер, мировоззрение и патриотическое воспитание формируется еще со школьной скамьи. Кстати, к 1 сентября в Беларуси откроются 7 новых...
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