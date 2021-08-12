Задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Сопредседатель ОО «Говори правду», кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев задержан 12 августа утром.

Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что Дмитриев является делегатом платформы «Сход» и членом оргкомитета по созданию «Нашей партии».

Напомним, 11 августа у делегатов «Схода» прошли обыски. Некоторых задержали и отпустили, другие находятся на Окрестина.

Так, в среду стало известно, что обыск был и у экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, он был задержан и теперь также находится в СИЗО.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности объединения.

Кампания «Говори правду» образована в 2010 году для выдвижения и поддержки экс-кандидата в президенты Владимира Некляева на выборах того года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев.