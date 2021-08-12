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Задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев
13.08.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сопредседатель ОО «Говори правду», кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев задержан 12 августа утром.
Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.
Там уточнили, что Дмитриев является делегатом платформы «Сход» и членом оргкомитета по созданию «Нашей партии».
Напомним, 11 августа у делегатов «Схода» прошли обыски. Некоторых задержали и отпустили, другие находятся на Окрестина.
Так, в среду стало известно, что обыск был и у экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, он был
Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности объединения.
Кампания «Говори правду» образована в 2010 году для выдвижения и поддержки экс-кандидата в президенты Владимира Некляева на выборах того года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев.
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Сопредседатель ОО «Говори правду», кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев задержан 12 августа утром. Об этом сообщает незарегистрированный в...
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