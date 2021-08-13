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От 10 до 20 тысяч рублей от Белинвестбанка учреждениям, чьи воспитанники завоевали медали
13.08.2021 09:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАБелинвестбанк чествует победителей XXXII летних Олимпийских игр. От 10 до 20 тысяч белорусских рублей направит банк в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи специализированным учебно-спортивным учреждениям, чьи воспитанники вернулись с победой из Токио. Это наш вклад в дальнейшее развитие спорта в Беларуси и, безусловно, знак благодарности и признания заслуг тех, кто посвящает свою жизнь подготовке белорусских атлетов. Кроме того, спортсмены, завоевавшие медали, станут обладателями платежных карточек Белинвестбанка премиального уровня.
За золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио, завоеванную воспитанником, учебно-спортивному учреждению будет оказана безвозмездная (спонсорская) помощь в размере 20 тысяч белорусских рублей, за серебряную – 15 тысяч и 10 тысяч – за бронзовую медаль.
В свою очередь спортсменам, продемонстрировавшим на Олимпиаде высокие достижения, на специальных условиях будет предложено выпустить платежные карточки Белинвестбанка премиального уровня:
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Напоминаем, в активе белорусской команды по итогам Олимпиады в Японии семь наград.
• Золото завоевал Иван Литвинович (прыжки на батуте);
• серебро у Ирины Курочкиной (вольная борьба), Магомедхабиба Кадимагомедова (вольная борьба), Маргариты Махневой, Надежды Попок, Марины Литвинчук, Ольги Худенко (байдарка-четверка);
• бронзовые медали у Максима Недосекова (прыжки в высоту), Алины Горносько (художественная гимнастика) и Ванессы Колодинской (вольная борьба).
Белинвестбанк поздравляет спортсменов, тренеров, а также всех членов команды, без которых олимпийские медали были бы невозможны!
Олимпийская эстафета теперь официально передана столице Франции. Тем не менее 24 августа 2021 года в Токио стартуют Паралимпийские игры.
Главная цель любого спортсмена – олимпийская медаль! Ребята, пусть исполнятся ваши мечты!
Белинвестбанк желает вам удачных стартов, честной борьбы и красивых побед!
Напоминаем, получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:
• по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;
• с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка;
• в системе
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За золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио, завоеванную воспитанником, учебно-спортивному учреждению будет оказана спонсорская помощь в размере 20 тысяч...
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