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"Бостон" - яркая звезда в созвездии "Северной Америки"! Продажи стартовали сегодня!
13.08.2021 09:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Это лучшее предложение нынешнего лета!
На карте существует уникальное место, где "Северная Европа", граничит
И именно здесь в доме
Необходимую информацию можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Дом
Первый этаж отдан под торгово-административные помещения. Здесь отлично разместятся кафе, тренажерные залы, аптеки, небольшие магазинчики. Коммерческие помещения имеют различную площадь от 32 до 149 квадратов и отдельные входы. Проектом предусмотрены сантехнические помещения, подведены коммуникации, оборудованы пандусы.
Квартал
Дом
Со второго по 16 этаж – квартиры с высотой потолка 2,7 метра. Всего 3 подъезда, 6 лифтов, два из которых панорамных. На одном этаже разместятся от 6 до 8 квартир. Площадь жилья варьируется от 30 до 70 квадратных метров, а панорамные окна и свободные планировки позволят в каждой квартире создать неповторимый дизайн. К слову, дом
Большие площади остекления уже давно стали визитной карточкой
Попасть в подъезды можно с "уровня земли", что безусловно, очень удобно. К слову подъезды сквозные: один вход смотрит на улицу, а значит удобно дойти своего автомобиля или остановки общественного транспорта, другой во двор, где будут благоустроенный полный зелени двор, современные детские игровые площадки и места для отдыха.
Встречать жильцов
Квартал
Оценят удачное месторасположение дома
В соседних кварталах запроектированы: детские сады и школы, торговый центр с паркингом, поликлиника, медицинский центр, крупнейший ТРЦ "Мара-Молл".
Говорят, счастье — иметь свое жилье!
Дом
Сегодня старт продаж квартир в удивительном, прекрасном и очень необычном доме
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
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