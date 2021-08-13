"Бостон" - яркая звезда в созвездии "Северной Америки"! Продажи стартовали сегодня!

Источник материала: БелТА

Minsk World – архитектурный проект кардинально меняющий облик белорусской столицы. В основу его легла концепция "город в городе". Приобретайте жилье в домах с яркими лобби, вместо скучных подъездов, где Вас встретит улыбчивый консьержем, на этаж доставят скоростные лифты, а из панорамных окон квартир откроются панорамы Minsk World .

– архитектурный проект кардинально меняющий облик белорусской столицы. В основу его легла концепция "город в городе". Приобретайте жилье в домах с яркими лобби, вместо скучных подъездов, где Вас встретит улыбчивый консьержем, на этаж доставят скоростные лифты, а из панорамных окон квартир откроются панорамы





Это лучшее предложение нынешнего лета!





"Северной Америкой" .

На карте существует уникальное место, где "Северная Европа", граничит





И именно здесь в доме "Бостон" сегодня стартуют продажи квартир в новом доме!





"Бостон" — короткое и очень звучное название. Яркий и броский, не похожий ни на один другой в этой части Minsk World . Это здание без сомнения доминанта квартала "Северная Америка" .

Дом— короткое и очень звучное название. Яркий и броский, не похожий ни на один другой в этой части. Это здание без сомнения доминанта квартала





"Северная Америка" расположился вдоль улицы лейтенанта Кижеватого и устремился от нее несколько вглубь. Это, пожалуй, один из самых просторных кварталов многофункционального комплекса Minsk World . Здесь по проекту сразу две школы, а в соседних кварталах детские сады, поликлиника, медицинский центр, торговый центр с паркингом и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мara Moll". Оценят будущие владельцы квартир в доме "Бостон" и большой парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, который раскинется буквально через дорогу. Здесь можно и прогуляться, и заняться спортом, и домашних питомцев выгулять, и на велосипедах покататься.

Кварталрасположился вдоль улицы лейтенанта Кижеватого и устремился от нее несколько вглубь. Это, пожалуй, один из самых просторных кварталов многофункционального комплекса. Здесь по проекту сразу две школы, а в соседних кварталах детские сады, поликлиника, медицинский центр, торговый центр с паркингом и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мara Moll". Оценят будущие владельцы квартир в домеи большой парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, который раскинется буквально через дорогу. Здесь можно и прогуляться, и заняться спортом, и домашних питомцев выгулять, и на велосипедах покататься.



















"Бостон" находится на стадии строительства и ориентировочный срок сдачи – сентябрь 2022 года.

Со второго по 16 этаж – квартиры с высотой потолка 2,7 метра. Всего 3 подъезда, 6 лифтов, два из которых панорамных. На одном этаже разместятся от 6 до 8 квартир. Площадь жилья варьируется от 30 до 70 квадратных метров, а панорамные окна и свободные планировки позволят в каждой квартире создать неповторимый дизайн. К слову, домнаходится на стадии строительства и ориентировочный срок сдачи – сентябрь 2022 года.











Minsk World . Это стильно, красиво, практично. Отличительный, легко узнаваемый внешний вид, прекрасные обзоры, много света в квартирах и при этом никакой потери тепла. Современные научные разработки на службе у проектировщиков многофункционального комплекса Minsk World .

Большие площади остекления уже давно стали визитной карточкой. Это стильно, красиво, практично. Отличительный, легко узнаваемый внешний вид, прекрасные обзоры, много света в квартирах и при этом никакой потери тепла. Современные научные разработки на службе у проектировщиков многофункционального комплекса











Попасть в подъезды можно с "уровня земли", что безусловно, очень удобно. К слову подъезды сквозные: один вход смотрит на улицу, а значит удобно дойти своего автомобиля или остановки общественного транспорта, другой во двор, где будут благоустроенный полный зелени двор, современные детские игровые площадки и места для отдыха.







"Бостона" и их гостей будет стильное лобби, оформленное в стиле "Чикаго". Большие окна и потолки с высотой в 4,5 метра добавят помещению воздуха, света и ощущения простора. Здесь найдется место всему: и зоне отдых в ожидании курьера, и ресепшену с местом для консьержа, и туалетной комнате.

Встречать жильцови их гостей будет стильное лобби, оформленное в стиле "Чикаго". Большие окна и потолки с высотой в 4,5 метра добавят помещению воздуха, света и ощущения простора. Здесь найдется место всему: и зоне отдых в ожидании курьера, и ресепшену с местом для консьержа, и туалетной комнате.



































"Северная Америка" продуман до мелочей и все они отвечают запросу: "комфортная жизнь в Минске". Жилые дома равномерно распределена по периметру застройки, оставляя в центре место для безопасных игровых и спортивных площадок, школ, детского садика. Свой автомобиль удобно оставить на парковках вдоль улиц, ограничивающих "Северная Америка" . Покупка квартиры в квартале "Северная Америка" - отличная инвестиция в свое будущее! Кварталпродуман до мелочей и все они отвечают запросу: "комфортная жизнь в Минске". Жилые дома равномерно распределена по периметру застройки, оставляя в центре место для безопасных игровых и спортивных площадок, школ, детского садика. Свой автомобиль удобно оставить на парковках вдоль улиц, ограничивающих. Покупка квартиры в квартале- отличная инвестиция в свое будущее!





"Бостон" и автомобилисты. Отсюда легко и удобно добираться, как до центра, так и до развязки с МКАД. Развитая сеть общественного транспорта также несомненный плюс, позволяющий без проблем попасть в любую точку столицы.

Оценят удачное месторасположение домаи автомобилисты. Отсюда легко и удобно добираться, как до центра, так и до развязки с МКАД. Развитая сеть общественного транспорта также несомненный плюс, позволяющий без проблем попасть в любую точку столицы.





В соседних кварталах запроектированы: детские сады и школы, торговый центр с паркингом, поликлиника, медицинский центр, крупнейший ТРЦ "Мара-Молл".













Говорят, счастье — иметь свое жилье!







Дом "Бостон" - Ваше направление к счастью!













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Необходимую информацию можно узнатьПервый этаж отдан под торгово-административные помещения. Здесь отлично разместятся кафе, тренажерные залы, аптеки, небольшие магазинчики. Коммерческие помещения имеют различную площадь от 32 до 149 квадратов и отдельные входы. Проектом предусмотрены сантехнические помещения, подведены коммуникации, оборудованы пандусы.Домне похож на другие здания этой части. Статный, строгий и немного дерзкий он сразу привлекает к себе внимание.Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайтевышлите на адрес personal@bir.by.