Белорусские банки столкнулись с проблемами с платежами через SWIFT

Клиенты банков нашей страны сообщают, что у них возникают проблемы во время операций, совершаемыми при помощи международной платежной системы SWIFT. Альфа-банк пояснил, в чем проблема, передает Sputnik.

Клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка накануне рассказали, что многим из них перестали приходить деньги из-за рубежа.

Сотрудники Альфа-банка пояснили, что они ежедневно получают и отправляют сотни переводов в самые разные точки земного шара. «Последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, возникают сложности», - отмечают в финучреждении.

В Альфа-банке предполагают, что в связи с недавно введенными санкциями против Беларуси у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с белорусскими финучреждениями.

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», - добавляют в банке.

Напомним, 9 августа Министерство финансов США объявило о введении новых санкций, которые затрагивают также и финансовую сферу. Под ограничения попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др. Всего - 23 физических и 21 юридическое лицо.

Беларусь, в ответ, предложила Штатам сократить численность своего посольства до 5 человек и отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер американским посолом в Минске, также были остановлены все совместные программы, гранты и проекты.