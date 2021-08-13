Cтартовал чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в Хорватии среди юных спасателей

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Белорусские юные спасатели стартовали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Хорватии. И этот старт весьма успешный. В этом году к мировому первенству подготовились команды из девяти стран: Болгарии, Латвии, Чехии, России, Словакии, Индии, Эстонии, Хорватии и Беларуси. По оценкам экспертов, у наших земляков есть все шансы на победу. На счету нашей юниорской сборной многочисленные призовые места на международных соревнованиях по пожрано-спасательному спорту.











