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65 лет назад ушел из жизни народный поэт Беларуси Якуб Колас
13.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Его называли белорусским Гомером. Ровно 65 лет назад ушел из жизни народный поэт Беларуси Якуб Колас. Поэмы "Новая земля" и "Сымон-музыка" принесли автору мировую славу и вошли в золотой фонд литературы.
Личные вещи и фотографии Якуба Коласа представят на выставке в Минске
Сегодня в честь памятной даты в столичном музее имени классика откроется временная экспозиция. Посетители смогут познакомиться с песняром через его фотографии и личные вещи. Также в 14 часов состоится поминальный митинг и возложение цветов к могиле Якуба Коласа на Военном кладбище Минска.
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Его называли белорусским Гомером. Ровно 65 лет назад ушел из жизни народный поэт Беларуси Якуб Колас. Поэмы "Новая земля" и "Сымон-музыка" принесли автору мировую...
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