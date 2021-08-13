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Его называли белорусским Гомером. Ровно 65 лет назад ушел из жизни народный поэт Беларуси Якуб Колас. Поэмы "Новая земля" и "Сымон-музыка" принесли автору мировую славу и вошли в золотой фонд литературы.



Произведения Якуба Коласа переведены более чем на сорок языков мира.

Поэту удавалось мастерски изображать на бумаге родную природу, а также передавать душу и ментальность белорусского народа.

Личные вещи и фотографии Якуба Коласа представят на выставке в Минске



Сегодня в честь памятной даты в столичном музее имени классика откроется временная экспозиция. Посетители смогут познакомиться с песняром через его фотографии и личные вещи. Также в 14 часов состоится поминальный митинг и возложение цветов к могиле Якуба Коласа на Военном кладбище Минска.





