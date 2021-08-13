В школах Беларуси вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию

Источник материала: БT

К 20 августа школы страны должны получить паспорта готовности. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказали в Министерстве образования. В профильном ведомстве также отметили: к 1 сентября откроют семь новых школ - в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске.

Всего же в Беларуси за парты сядут около 1 млн 80 тыс. учащихся, из них 118 тыс. - первоклассники.

Из нововведений: в 5-6-х классах появится факультатив по духовно-нравственному воспитанию. Вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию.



Что касается работы школ в условиях пандемии, учебный процесс будет организован с учетом эпидобстановки по примеру прошлого года.





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