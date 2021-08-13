|
В школах Беларуси вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию
13.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К 20 августа школы страны должны получить паспорта готовности. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказали в Министерстве образования. В профильном ведомстве также отметили: к 1 сентября откроют семь новых школ - в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске.
Всего же в Беларуси за парты сядут около 1 млн 80 тыс. учащихся, из них 118 тыс. - первоклассники.
Из нововведений: в 5-6-х классах появится факультатив по духовно-нравственному воспитанию. Вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию.
Что касается работы школ в условиях пандемии, учебный процесс будет организован с учетом эпидобстановки по примеру прошлого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 20 августа школы страны должны получить паспорта готовности. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказали в Министерстве образования. В профильном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)