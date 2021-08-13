3,9% - уровень безработицы в Беларуси за первое полугодие

Источник материала: БT

В этом году рынок труда на стороне соискателей, отмечают в Минтруда Беларуси. Сегодня наблюдается постепенный плавный рост спроса на рабочую силу.

В банке вакансий сейчас 90 тысяч предложений для тех, кому нужна работа.

При этом примерно 65 % - это поиск претендентов именно на рабочие специальности: водители, швеи, повара.



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