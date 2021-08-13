Стратегию развития на ближайшие пять лет определили на 44-м съезде БРСМ

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Обновить формы и методы работы, акцентировать внимание на гражданско-патриотическом воспитании молодежи и обсудить работу студенческих отрядов. Эти и другие аспекты новой стратегии развития на ближайшие пять лет определили на 44-м съезде самого массового молодежного объединения страны - БРСМ. Форум прошел накануне в столице. Приветственное слово направил и Президент.



Формат открытого диалога собрал полтысячи делегатов со всей страны.

Из них 100 человек - учащиеся, студенты и военнослужащие.

Первый секретарь ЦК БРСМ - Александр Лукьянов



Заключительной частью программы стало избрание нового лидера БРСМ. Им стал Александр Лукьянов. Уже сегодня свой первый рабочий день первый секретарь проведет в полях с молодыми аграриями.









