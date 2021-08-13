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В Беларуси за I полугодие в рамках камерального контроля направлено 16,5 тыс. уведомлений и сообщений

13.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первое полугодие текущего года в рамках камерального контроля направлено 16,5 тыс. уведомлений и сообщений. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Галина Ковалева на онлайн-конференции "О предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах " в пресс-центре БЕЛТА. 
 
Как отметила заместитель начальника главного управления, выявление и пресечение нарушений, которые связаны с выплатой зарплат в конвертах, уже не первый год являются одним из приоритетных направлений, которое отрабатывают налоговые органы. "Вместе с тем во исполнение поручения главы государства эта работа была активизирована. Так, только за первое полугодие текущего года в рамках камерального контроля в адрес организации направлено 16,5 тыс. уведомлений и сообщений, по результатам которых подоходного налога добровольно уплачено порядка Br5 млн", - сообщила она. 
 
По информации эксперта, за этот период также было проведено 479 проверок, по результатам которых только подоходного налога предъявлено к уплате Br2,5 млн.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Как отметила заместитель начальника главного управления, выявление и пресечение нарушений, которые связаны с выплатой зарплат в конвертах, уже не первый год...
 
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