Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 августа составила Br48,583 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 июля на 1,81%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.





Переводные депозиты уменьшились на 1,16%, до Br6,093 млрд. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 6,95% и составили на 1 августа Br3,277 млрд, депозиты юрлиц уменьшились на 9,17%, до Br2,815 млрд.





Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,787 млрд, снизившись за июль на 1,19%.





Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июль сократился до Br1,56 млрд (на 6,61%).





Рублевая денежная масса снизилась за прошлый месяц на 1,61% и на 1 августа составила Br21,348 млрд.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Широкая денежная масса в Беларуси за июль снизилась на 1,81% Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,787 млрд, снизившись за июль на 1,19%.

Объем наличных денег в обороте за июль увеличился до Br4,489 млрд (на 3,97%).Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 2,28%, составив Br25,726 млрд.-0-