Андрей Дмитриев рассказал о своем задержании: «Список статей огромный, запомнить невозможно»

Задержанный 12 августа экс-кандидат в президенты Беларуси в 2020 году Андрей Дмитриев через несколько часов после освобождения рассказал подробности, что с ним происходило. Об этом сообщает Telegraf.

Дмитриев пояснил, что у школьных ворот, когда он отводил детей в лагерь, к нему подошли силовики, представились и пригласили проехать с ними. Политик попросил завести детей в школу, ему разрешили, но попросили оставить телефон. После этого его провели в автомобиль и отвезли домой на обыск, где «заглядывали в каждый ящик, везде смотрели».

После обыска у Дмитриева изъели всю технику и отвезли на многочасовой допрос, подробности которого мужчина не может рассказать, поскольку находится под подпиской о неразглашении.

«Допрашивали без применения спецсредств. Подробностей не расскажу, рассказывать нечего. Список статей огромный, запомнить невозможно», - цитирует слова экс-кандидата в президенты издание «Царьград».

Андрей Дмитриев говорит, что до последнего считал, что поедет на Окрестина, «как Лещеня». «Но в конце взяли с меня подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовном деле и сказали: «Идите». Такой день», - отметил он.

Подписку о невыезде у него не брали, но уезжать из Беларуси политик не планирует.

«Мой сегодняшний допрос, обыск и, самое главное, то, что меня отпустили, показывает, что у меня еще есть время. Я не знаю сколько», - подытожил Дмитриев.