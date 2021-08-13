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Подведены итоги конкурсного отбора сценарных планов по празднованию Дня народного единства

13.08.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение творческой группы под руководством режиссера-постановщика, преподавателя кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств Агаты Моцко стало лучшим в конкурсном отборе сценарных планов проведения культурного мероприятия в связи с празднованием 17 сентября Дня народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в Минкультуры.
 
Министерство культуры объявляло ранее конкурсный отбор сценарных планов проведения культурного мероприятия, посвященного празднованию Дня народного единства. На рассмотрение поступило три заявки.
 
12 августа прошло заседание республиканского экспертно-художественного совета по защите концепций, сценарных планов и эскизов художественного оформления государственных специальных культурных мероприятий под председательством министра культуры Анатолия Маркевича. Были рассмотрены представленные сценарные планы и эскизы художественного оформления места проведения мероприятия.
 
Победителем конкурсного отбора стал сценарный план, представленный творческой группой под руководством режиссера-постановщика, преподавателя кафедры режиссуры БГУКИ Агаты Моцко.
 
"Желаем успехов Агате Юрьевне Моцко и ее команде в реализации режиссерского замысла и творческой идеи", - подчеркнули в Минкультуры.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство культуры объявляло ранее конкурсный отбор сценарных планов проведения культурного мероприятия, посвященного празднованию Дня народного единства....
 
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