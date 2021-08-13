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В Беларуси вводятся в действие 8 новых документов МСФО

13.08.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся 8 документов Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 28 июля 2021 года №433/8, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой портал.
 
В перечень вошли такие документы, как "Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"; "Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования "; "Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 3 "Объединения бизнесов "; "Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности"; "Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты "; "Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41 "Сельское хозяйство"; "Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства"; "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 39, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4 и Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16)".
 
Эти документы МСФО начнут действовать после официального опубликования постановления.
 
Также совместным постановлением правительства и Нацбанка в новой редакции излагается Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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 Эти документы МСФО начнут действовать после официального опубликования постановления.
 
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