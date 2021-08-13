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Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе - ГПК

13.08.2021 12:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
 
"Сегодня со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны", - рассказал Антон Бычковский.
 
В ГПК отметили, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным Силам Польши.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В ГПК отметили, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным Силам Польши.
 
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