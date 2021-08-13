Медовый Спас - 2021: история, традиции, празднование

Источник материала: БT

Август - месяц щедрый не только на урожай, но и на православные праздники. Медовый Спас - первый из трех Спасов и всегда отмечается 14 августа. Следом идут Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа). Что означает Медовый Спас, приметы, обычаи и интересные факты о празднике - обо всем этом расскажем в нашей статье.

В день Медового Спаса православная церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Зародилась эта традиция еще в IX веке в Константинополе, где в августе из-за жары разгорались болезни и эпидемии. Из царской сокровищницы износили честное древо Креста Господня и просили у Бога избавления от бедствий. Священнослужители вместе с жителями совершали крестный ход по городским улицам, служили молебны. Этот обычай закрепился как церковный праздник, но к меду он не имел никакого отношения.









Почему Спас Медовый



Называется Спас медовым, потому что к середине августа ульи наполняются медом и самая пора его собирать. Существовало такое поверье: в день Медового Спаса пчеловоды должны успеть собрать весь мед, иначе душистое лакомство заберут пчелы с других пасек.



После прихода христианства мед стали освящать в церкви, и лишь после этого его можно было кушать. Проводились медовые ярмарки, а хозяйки в этот день готовили медовуху и медовый квас, пекли пряники и пироги. Было принято раздавать сладкое угощенье соседям, вдовам, детишкам и нищим. Издавна говорили: "Первый сот - сиротам, вдовам, больным".



В белорусской мифологии мед символизирует источник мудрости и вечного обновления жизни.



Еще одно название праздника 14 августа - Маковей, в народе Маковый Спас. Посвящен семерым братьям-мученикам Маккавеям и их матери Соломии. Сирийский царь Антиох Эпифан желал, чтобы люди почитали и поклонялись языческим богам. Семья Маккавеев восстала против царского указа. Тогда царь на глазах матери казнил братьев одного за другим. Никто из них не предал свою веру - братья Маккавеи погибли, а мать умерла, не вытерпев мучений.







Мокрый Спас, или Спас на воде





Медовый Спас называют еще Мокрым. В этот день чистили старые колодцы и освящали новые. Церковь проводила крестные ходы на озерах, водоемах и родниках. По традиции в Спасов день люди щедро обливаются водой, купаются и омывают домашний скот. Считалось, что вода отгоняет злое, нечистое и избавляет от грехов. После Мокрого Спаса люди уже в воду не окунались, потому что в августе вода в водоемах зацветала и становилась холодной. Недаром в народе говорили: "После первого Спаса в воду не заходят", "После первого Спаса лошадей в реке не купают".







Спас православный в наши дни





Первый Спас отмечают ежегодно 14 августа. Православные направляются в церкви, чтобы принять участие в торжественном богослужении, поклониться и приложиться к святому кресту и освятить мед нового урожая. Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста (14-27 августа), хозяйки пекут постные булочки и пироги с медом. Мы также подскажем, что необычного и вкусного можно приготовить из меда.







Медовые домашние пряники





Для теста:



мед - 150 г;



сливочное масло - 100 г;



желтки двух яиц;



сахар - 130 г;



мука - 400 г;



разрыхлитель - 18 г;



корица молотая - 2 щепотки;



кардамон молотый - 2 щепотки;



мускатный орех молотый - щепотка;



гвоздика молотая - щепотка;



соль - щепотка.





Для глазури:



сахарная пудра - 200 г;



яичный белок - 1 шт.;



сок лимона - 1 ч. л.



Приготовление:



В емкость выкладываем размягченное сливочное масло, добавляем мед, сахар и тщательно перемешиваем миксером до однородности. В отдельной миске соединяем корицу, кардамон, мускатный орех, гвоздику и добавляем в масляно-медовую массу. Вводим яичные желтки и соль, перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и добавляем к основной массе - замешиваем плотное тесто. Оборачиваем его пищевой пленкой и помещаем в холодильник на один час.



Готовое тесто раскатываем в пласт толщиной 2 см и специальной формочкой вырезаем фигурки. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него будущие пряники. Выпекаем в заранее разогретой до 190 °С духовке до появления румяности (около 15 минут.)



Для приготовления глазури смешиваем один яичный белок, лимонный сок и сахарную пудру. Перемешиваем венчиком до однородности. На горячие медовые пряники наносим глазурь и оставляем их до полного застывания.







Постный медовый пирог









Вам понадобятся:

мука - 300 г;



вода - 250 мл;



сахар - 150 г;



подсолнечное масло - 100 г;



мед - 100 г;



измельченные грецкие орехи - 50 г;



сода - 1,5 ч. л.;



молотая корица - 0,5 ч. л.



соль - щепотка.



В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, растворяем в воде мед, сахар и соль. Соду добавляем, когда смесь станет горячей. Полученный отвар переливаем в емкость, добавляем масло, муку, корицу, орехи и замешиваем тесто. В подготовленную форму равномерно выкладываем будущий пирог и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку, выпекам 30 минут. Готовому пирогу даем остыть, по желанию украшаем сахарной пудрой и свежими ягодами.







Сбитень классический







Вам понадобятся:

мед - 200 г;



корица - 1 ч. л.;



молотый сушеный имбирь - 1 ч. л.;



гвоздика - 2 шт.;



анис, кардамон - на кончике ножа;



черный перец - 10 горошин;



вода - 1 л.



В кастрюлю с толстым дном наливаем воду, растворяем в ней мед, ставим на огонь и доводим до кипения. Корицу, молотый имбирь, анис, кардамон и перец перемешиваем отдельно в емкости и добавляем приправы к медовому отвару. Кипятим 15 минут, регулярно помешивая и снимая пену. Кастрюлю убираем с плиты и укутываем в полотенце на несколько часов - даем напитку настояться и остыть. Готовый сбитень переливаем в графин и угощаем домочадцев и гостей.







Паста Амосова







Вам понадобятся:

курага - 200 г;



изюм - 200 г;



чернослив - 200 г;



инжир - 200 г;



мед - 200 г;



измельченные грецкие орехи - 200 г;



лимон - 1 шт.







Сухофрукты тщательно моем, заливаем водой и оставляем на несколько часов. Воду сливаем, сухофрукты снова промываем и сушим. Подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку. Лимон режем на дольки, удаляем косточки и также отправляем в мясорубку. Полученную массу тщательно перемешиваем с медом и грецкими орехами. Готовую пасту храним в холодильнике в стеклянной посуде. В день ее нужно съедать по 3 ст. ложки за 30 минут до еды.

Пасту Амосова рекомендует употреблять для повышения иммунитета, после перенесенных инфекционных заболеваний и операций. Особенно эта смесь полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.







Овсяное печенье с медом







Вам понадобятся:

овсяные хлопья - 125 г;



мука - 170 г;



сахар - 100 г;



сливочное масло - 100 г;



яйцо - 1 шт.;



мед - 2 ст. л.;



лимонная кислота - 1/3 ч. л.



В емкости смешиваем овсяные хлопья, сахар, муку, соду и лимонную кислоту. Добавляем к сухой смеси яйцо, размягченное масло и мед, тщательно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом. Руками из теста формируем кругляши и равномерно выкладываем их на противень. Выпекаем в заранее разогретой до 180 °С духовке 10-15 минут. Подавать медовое печенье можно с молоком, чаем или любым другим напитком на ваш вкус.







Торт "Рыжик"







Вам понадобятся:

мука - 3 стакана;



яйца - 2 шт.;



сливочное масло - 2 ст. л.;



сахар - 250 г;



мед - 2 ст. л.;



сметана - 600 г;



сода - 2 ч. л.



В емкости миксером взбиваем яйца с сахаром до крепкой пены. Добавляем масло, мед, перемешиваем и переливаем смесь в кастрюлю, ставим на медленный огонь. Помешиваем непрерывно, вводим соду и ждем поднятия пены. Массу снимаем с огня, даем ей остыть, затем вливаем ее в просеянную муку - замешиваем эластичное тесто, разделяем его на 10 равных частей. Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него кусочек теста, раскатываем тонко. Должно получиться 10 тонких коржей, которые поочередно выпекаем в заранее разогретой до 180 °С духовке. Коржи остужаем.



Для приготовления крема сметану взбиваем миксером с сахарной пудрой. Формируем торт: каждый корж щедро промазываем кремом. По бокам коржи обрезаем для придания прямоугольной формы. Обрезки коржей измельчаем в крошку. Часть крошки перемешиваем со сметаной и промазываем бока торта. Готовый десерт ставим в холодильник на несколько часов. По желанию торт можно украсить свежими фруктами и ягодами.







Запеченные груши с медом и орехами







Вам понадобятся:



груши - 2 шт.;



мед - 4 ст. л.;



грецкие орехи - 50 г;



корица - 1/3 ч. л.



Две крупные спелые груши моем, сушим и разрезаем на половинки. Сердцевину удаляем с помощью ложки. Посыпаем груши корицей. В середину каждой половинки фрукта кладем ядра грецкого ореха и обильно поливаем медом. Духовку разогреваем до 200 °С и запекаем груши в специальной форме 20 минут. По желанию к десерту можно подать шарик ванильного мороженого и украсить веточкой мяты.







Приметы на Медовый Спас





• Ласточки и стрижи улетают на юг - к похолоданию.

• Если розы начинают отцветать, то и лето заканчивается.



• Погода 14 августа подсказывает, каким будет следующий год: если идет дождь - к холоду, жара - к теплу.



• Если праздновать Медовый Спас шумно и весело, пчел можно распугать и лишиться в будущем году урожая.



• В Медовый Спас трудиться нельзя - лишь мед собирать.



Вот таким в представлении наших предков и современников предстал один из особо почитаемых в православии праздников.











Читайте также: