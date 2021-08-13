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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 августа
13.08.2021 12:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет 24-30 градусов тепла.-0-
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В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят...
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