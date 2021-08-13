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Грозы и до +31°С ожидается в Беларуси
13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСередина августа подарит белорусам жару. В предстоящие выходные в нашей стране преимущественно без осадков и до плюс 31. Но местами пройдут грозы.
В начале следующей недели будет также тепло - до плюс 33 и с дождем.
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Середина августа подарит белорусам жару. В предстоящие выходные в нашей стране преимущественно без осадков и до плюс 31. Но местами пройдут грозы. В начале...
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