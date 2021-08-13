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В Беларуси намолочено свыше 5 млн тонн зерна

13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Осталось убрать чуть более 20 процентов площадей. Быстрее всех работают на Брестчине. Самый высокий намолот у Минской области. За место в тройке лидеров сражаются Гродненская и Могилевская области. Вровень идут Гомельский и Витебский регионы.



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Осталось убрать чуть более 20 процентов площадей. Быстрее всех работают на Брестчине. Самый высокий намолот у Минской области. За место в тройке лидеров сражаются...
 
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