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В Беларуси намолочено свыше 5 млн тонн зерна
13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсталось убрать чуть более 20 процентов площадей. Быстрее всех работают на Брестчине. Самый высокий намолот у Минской области. За место в тройке лидеров сражаются Гродненская и Могилевская области. Вровень идут Гомельский и Витебский регионы.
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Осталось убрать чуть более 20 процентов площадей. Быстрее всех работают на Брестчине. Самый высокий намолот у Минской области. За место в тройке лидеров сражаются...
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