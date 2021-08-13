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Выслушать и помочь. По традиции 14 августа будут работать прямые телефонные линии
13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя...
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