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А. Васюкевич: Нестандартные ситуации бывают всегда, но эфир не должен прекращаться при любых обстоятельствах

13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нестандартные ситуации бывают всегда, но эфир не должен прекращаться при любых обстоятельствах. Об этом в программе "Скажинемолчи" заявил генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич. 

Все выпуски программы "Скажинемолчи" смотрите здесь

Разговор был не только о конкурентоспособности в FM-вещании, но и с другими современными медиа. В студии гость вспомнил и события прошлого августа: как они отразились на коллективе и программировании эфира. Так, появились новые проекты, при этом понятие "новый сезон" стало более размытым: информационная картина в мире, а значит и повестка СМИ меняется ежедневно.


Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:


Я увязываю и геополитические, и эпидемиологические процессы исключительно в одной плоскости. Плюс ко всему это еще чревато чем? Мы видим, что разрушается привычный для всех миропорядок. Мы видим, что пандемия - это беда, которая должна была объединить мир, а эта беда начала разрушать государства, привычные всем отношения. Сколько сейчас вакцинных войн, какие идут игры... Процессы выходят далеко за пределы Беларуси. Те же мигранты - это проблема всего мира. Люди уходят из своего дома, потому что их дома лишили. И так же хотели лишить и нашего дома. Их дома разрушены ракетами и бомбами, зато они живут в "демократии". Мы должны научиться жить с этим сейчас и воспринимать это критично, аналитично, осмысленно, понимать, что происходит.


Какими профессиональными и личностными качествами должен обладать журналист? Как формируется сетка вещания и на какого слушателя рассчитан радиоэфир? Ответы на эти и другие вопросы - в полной версии интервью на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за обновлениями и другими выпусками проекта можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".




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