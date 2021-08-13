ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Установлены участники DDoS-атак, организованных киберпреступниками

13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

МВД установило участников DDoS-атак, организованных "киберпартизанами". Осенью прошлого года ведущие вузы страны подверглись массированным хакерским бомбардировкам. Ответственность взяли люди, которые именуют себя  "киберпартизанами". В результате доступ к интернет-ресурсам университетов (таким, как "Дистанционная система обучения", "Онлайн-сервисы" и прочие) был временно закрыт.

В бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка высоких технологий, чьи отдельные сотрудники опрометчиво поддались на провокацию "киберпартизан". Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный вузам ущерб. По факту DDoS-атак следователями возбуждено уголовное дело.


Читайте также:


 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД установило участников DDoS-атак, организованных "киберпартизанами". Осенью прошлого года ведущие вузы страны подверглись массированным хакерским...
 
Новости дня
Новости общества
 
В адрес Генассамблеи ООН направлено заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by