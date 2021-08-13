Установлены участники DDoS-атак, организованных киберпреступниками

Источник материала: БT

МВД установило участников DDoS-атак, организованных "киберпартизанами". Осенью прошлого года ведущие вузы страны подверглись массированным хакерским бомбардировкам. Ответственность взяли люди, которые именуют себя "киберпартизанами". В результате доступ к интернет-ресурсам университетов (таким, как "Дистанционная система обучения", "Онлайн-сервисы" и прочие) был временно закрыт.

В бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка высоких технологий, чьи отдельные сотрудники опрометчиво поддались на провокацию "киберпартизан". Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный вузам ущерб. По факту DDoS-атак следователями возбуждено уголовное дело.









