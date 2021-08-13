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В адрес Генассамблеи ООН направлено заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь
13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСанкционные меры против Беларуси - форма нечестной конкуренции. И такая позиция западных стран идет вразрез с Уставом ООН. В связи с новым витком экономического и политического давления на нашу страну к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций обратился национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко.
Анатолий Исаченко, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Республике Беларусь обращаюсь к Генеральной Ассамблее ООН и призываю:
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В адрес Генассамблеи ООН направлено заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь
Санкционные меры против Беларуси - форма нечестной конкуренции. И такая позиция западных стран идет вразрез с Уставом ООН. В связи с новым витком экономического и...
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