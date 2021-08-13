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В адрес Генассамблеи ООН направлено заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь

13.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкционные меры против Беларуси - форма нечестной конкуренции. И такая позиция западных стран идет вразрез с Уставом ООН. В связи с новым витком экономического и политического давления на нашу страну к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций обратился национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Республике Беларусь обращаюсь к Генеральной Ассамблее ООН и призываю:
  •  осудить грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь со стороны иностранных государств;
  • принять меры по недопущению использования односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства;
  • прекратить спланированные шаги ряда государств – членов ООН по игнорированию ключевых принципов международного права и ухудшению уровня жизни миллионов людей;
  • стать на защиту реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая в настоящее время последовательно игнорируется США и странами ЕС, взявшими на себя соответствующие высокие обязательства по ее исполнению.




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Санкционные меры против Беларуси - форма нечестной конкуренции. И такая позиция западных стран идет вразрез с Уставом ООН. В связи с новым витком экономического и...
 
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