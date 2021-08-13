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Зарплата бюджетников вырастет с 1 августа

13.08.2021 16:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 августа 2021 года №461 "Об установлении размера базовой ставки" с 1 августа базовая ставка для бюджетных организаций установлена в размере Br198, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
 
Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1%.
 
Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
 
"За январь - июнь 2021 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 115,7%, реальный темп роста - 106,3%, - отметили в Минтруда и соцзащиты. - При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами ее в целом по стране (номинальный - 114,9%, реальный - 105,6%)".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1%.
 
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