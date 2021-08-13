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Дом экологического просвещения открылся на базе "Зубренка"

13.08.2021 16:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" состоялось торжественное открытие Дома экологического просвещения. Участие в мероприятии принял министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
"Эти технологии у нас уже внедрены в образовательный процесс. Сегодня это связано и с развитием профильного образования, и с тем, что отдых детей в каникулярный период тоже должен быть насыщенным и иметь определенные профили и направления. У нас есть лагеря разных направленностей: военно-патриотические, спортивные, творческие, экологические, образовательные, где какие-то предметы изучаются на повышенном уровне", - рассказал Игорь Карпенко.
 
По его словам, открытие Дома экологического просвещения - определенный промежуточный итог экологической работы "Зубренка". "Сейчас все это аккумулировано в одном месте. Но это не значит, что он единственный в своем роде будет решать эти задачи", - отметил министр.
 
Дом экологического просвещения в первую очередь будет выполнять функции учреждения просвещения. "Ребята будут проводить локальные научные исследования: брать пробы воды и воздуха, делать определенные замеры, чтобы глубже проникать в тематику сохранения экологии, природопользования. Также он будет выполнять демонстрационную функцию как умный дом. Это дает возможность в дальнейшем ребятам в том числе обустраивать свой дом, увидеть, каким может быть дом будущего", - добавил Игорь Карпенко. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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Дом экологического просвещения в первую очередь будет выполнять функции учреждения просвещения.
 
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