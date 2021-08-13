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Лаппо проведет 14 августа прямую телефонную линию

13.08.2021 16:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с председателем Государственного пограничного комитета генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо состоится 14 августа.
 
Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.-0-
 
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