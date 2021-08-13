Источник материала: БT

Неутешительные данные по COVID. Рост заболеваний в мире провоцирует распространение штамма "Дельта". В Финляндии зафиксировали суточный максимум заболеваемости с начала пандемии. 90 процентов случаев заражения приходится на штамм "Дельта". В Токио также антирекорд заболевших. По словам властей, это может привести к коллапсу медицинской системы. Более двух тысяч заболевших за сутки выявили в Южной Корее, это максимальное значение за все время пандемии.

В Беларуси за сутки 1 425 заболевших COVID-19, столько же выписано.





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