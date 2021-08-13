ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В мире распространяется штамм "Дельта"

13.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неутешительные данные по COVID. Рост заболеваний в мире провоцирует распространение штамма "Дельта". В Финляндии зафиксировали суточный максимум заболеваемости с начала пандемии. 90 процентов случаев заражения приходится на штамм "Дельта". В Токио также антирекорд заболевших. По словам властей, это может привести к коллапсу медицинской системы. Более двух тысяч заболевших за сутки выявили в Южной Корее, это максимальное значение за все время пандемии.

В Беларуси за сутки 1 425 заболевших COVID-19, столько же выписано.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неутешительные данные по COVID. Рост заболеваний в мире провоцирует распространение штамма "Дельта". В Финляндии зафиксировали суточный максимум заболеваемости с...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Мухин: Стремления Запада разрушить экономику Беларуси носят маниакальный характер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by