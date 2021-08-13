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А. Мухин: Стремления Запада разрушить экономику Беларуси носят маниакальный характер

13.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Стремления Запада разрушить экономику Беларуси носят маниакальный характер. Не получилось организовать государственный переворот в стране - пытаются напугать ее санкциями. Эффект может быть совершенно обратный. Для Беларуси это возможность развивать свою внутреннюю экономику, а также в рамках Союзного государства усилить взаимовыгодную экономическую интеграцию с Россией".

Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

Нынешнее санкционное воздействие и моральное давление, которое оказывается на руководство Беларуси, безусловно, связано с комплексом политической неполноценности у Запада. Он возник, когда не удалось осуществить государственный переворот. И с тех пор Запад пытался зайти то с одного бока, то с другого, чтобы решить для себя эту проблему или выйти из этой ситуации с сохранившимся лицом. Надо сказать, что это сделать практически невозможно. Именно поэтому Запад избрал тактику прямого давления на Беларусь. Совершенно понятно, что Россия, находясь в Союзном государстве с Белоруссией, примет целый ряд мер для того, чтобы не допустить сильного разрушения белорусской экономики. И здесь Запад играет против себя, потому что в свое время Дональд Трамп обращал внимание на то, что враждебная риторика против Китая и России сближает Китай и Россию. Враждебная риторика против Беларуси сблизит Россию и Беларусь и приведет к еще большей интересной экономической интеграции. Поэтому, полагаю, усилия Запада не увенчаются успехом. Тем более что их стремления носят маниакальный характер, а значит - иррациональный. А это приводит, как правило, ровно к обратному результату.


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"Стремления Запада разрушить экономику Беларуси носят маниакальный характер. Не получилось организовать государственный переворот в стране - пытаются напугать...
 
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