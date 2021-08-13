Белорусские танкисты отправились на учение в Россию

Источник материала: БT

Тактические учения, занятия по вождению боевых машин и ведение стрельбы. Белорусские танкисты завершают слаживание подразделений, в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021". Сегодня закончилась погрузка эшелона, который отправился к месту проведения маневров в Россию, на полигон Мулино. Как отметили в военном ведомстве, военнослужащие показали высокие результаты практических действий.

Максим Константинов, командир отдельного танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси:

Вся техника была подготовлена, заново выкрашена, обслужена в полном объеме для того, чтобы образцы вооружения не дали сбой в ходе проведения учений. Настроение только позитивное, с готовностью убыть для того, чтобы достойно представить ВС РБ на данных учениях.

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе подготовки военных двух стран. Маневры пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.





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