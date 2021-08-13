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Пресс-конференция о развитии экологического туризма пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 августа

13.08.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие экологического туризма в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 августа в 14.30.

В Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий определено 39 объектов, которые могут быть перспективными для организации экологического туризма. Разработаны тропы и зеленые маршруты.

О направлениях развития экологического туризма расскажут участники пресс-конференции: 

Андрей Кузьмич - заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Александр Козорез – начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь;

Екатерина Никитина – консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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О направлениях развития экологического туризма расскажут участники пресс-конференции.
 
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