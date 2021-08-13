Успенский пост 14-27 августа: как прожить этот период правильно?

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Православные верующие вступают в Успенский пост 14 августа. Заканчивается постный период праздником Успения Пресвятой Богородицы, который приходится на 28 августа. Период поста (или как его еще называют – говения) принято проводить в воздержании не только телесном, но и духовном. Длится пост две недели и по строгости несколько уступает Великому.







В чем смысл Успенского поста















Церковь установила Успенский пост с первых веков христианства. Уже в 450 году святой Лев Великий о нем упоминал: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний".







Успенское говение установлено для воспоминания жизни Пресвятой Богородицы, которая являет для верующих образец смирения, кротости и целомудрия. Как пишет Симеон Солунский: "Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас".





Как правильно питаться в пост











19 августа, в праздник Преображения Господня, можно употреблять рыбу.







Постное питание каждый верующий человек должен сообразовывать со своим состоянием здоровья, чтобы говение не принесло вред организму.







Духовные наставления

















Святые отцы Православной Церкви настаивают на том, что пост должен быть не только физическим. Святитель Иоанн Златоуст поучал: "Да постится не одно только тело, не одно только чрево. Пусть постятся твои глаза, пусть постится твой язык. Пусть постятся твои уши, пусть постится твое сердце, пусть постятся твои руки и ноги. Глаза пусть не смотрят на неподобающее, уши пусть не слышат клеветы и осуждения. Язык пусть не произносит лжи, осуждения и неправды. Руки пусть не берут то, чего не клали, а ноги да не идут на совет нечестивых".







Преподобный Варсонофий Оптинский говорил о пользе воздержания так: "Справедлива пословица: "Чем больше ешь, тем больше хочется". Если мы только утолим голод и жажду и займемся делом или станем молиться, нас еда не будет отрывать от нашего занятия. Это я сам на себе испытал. Если же мы угождаем плоти, то ее потребности растут неимоверно быстро, так что подавляют всякое духовное движение души".





Однако верующие должны беречься и гордости, которая может родиться у постящихся. Святитель Тихон, патриарх Московский говорил: "Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне".







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Питание в период Успенского поста подразумевает исключение из рациона мясных и молочных продуктов, рыбы, а также яиц. Разрешаются любые крупы, овощи, фрукты, орехи, ягоды, грибы, макаронные изделия, хлеб. Из сладостей можно употреблять мед, сухофрукты, постную выпечку.