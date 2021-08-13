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Успенский пост 14-27 августа: как прожить этот период правильно?

13.08.2021 17:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Православные верующие вступают в Успенский пост 14 августа. Заканчивается постный период праздником Успения Пресвятой Богородицы, который приходится на 28 августа. Период поста (или как его еще называют – говения) принято проводить в воздержании не только телесном, но и духовном. Длится пост две недели и по строгости несколько уступает Великому.

В чем смысл Успенского поста

Успенский пост 14-27 августа: как прожить этот период правильно?

Церковь установила Успенский пост с первых веков христианства. Уже в 450 году святой Лев Великий о нем упоминал: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний".

Успенское говение установлено для воспоминания жизни Пресвятой Богородицы, которая являет для верующих образец смирения, кротости и целомудрия. Как пишет Симеон Солунский: "Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас".

Как правильно питаться в пост

Питание в период Успенского поста подразумевает исключение из рациона мясных и молочных продуктов, рыбы, а также яиц. Разрешаются любые крупы, овощи, фрукты, орехи, ягоды, грибы, макаронные изделия, хлеб. Из сладостей можно употреблять мед, сухофрукты, постную выпечку.

19 августа, в праздник Преображения Господня, можно употреблять рыбу.

Постное питание каждый верующий человек должен сообразовывать со своим состоянием здоровья, чтобы говение не принесло вред организму.

Духовные наставления

Успенский пост 14-27 августа: как прожить этот период правильно?


Святые отцы Православной Церкви настаивают на том, что пост должен быть не только физическим. Святитель Иоанн Златоуст поучал: "Да постится не одно только тело, не одно только чрево. Пусть постятся твои глаза, пусть постится твой язык. Пусть постятся твои уши, пусть постится твое сердце, пусть постятся твои руки и ноги. Глаза пусть не смотрят на неподобающее, уши пусть не слышат клеветы и осуждения. Язык пусть не произносит лжи, осуждения и неправды. Руки пусть не берут то, чего не клали, а ноги да не идут на совет нечестивых".

Преподобный Варсонофий Оптинский говорил о пользе воздержания так: "Справедлива пословица: "Чем больше ешь, тем больше хочется". Если мы только утолим голод и жажду и займемся делом или станем молиться, нас еда не будет отрывать от нашего занятия. Это я сам на себе испытал. Если же мы угождаем плоти, то ее потребности растут неимоверно быстро, так что подавляют всякое духовное движение души".

Однако верующие должны беречься и гордости, которая может родиться у постящихся. Святитель Тихон, патриарх Московский говорил: "Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне".

Фото из открытых источников

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Успенское говение установлено для воспоминания жизни Пресвятой Богородицы, которая являет для верующих образец смирения, кротости и целомудрия.
 
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