Материалы TUT.by, Zerkalo.io и их соцсети признаны экстремистскими в Беларуси

Информационная продукция TUT.by и Zerkalo.io, а также их социальные сети признаны в Беларуси экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Сегодня суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел вынес решение о признании медиа-ресурса экстремистским.

«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что в запрещенный список попали TUT.by, Zerkalo.io, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, TikTok и мобильные приложения. Также в список экстремистских материалов добавили и логотипы данных ресурсов.

Теперь за распространение (например, репост), изготовление и хранение продукции ресурсов предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста.

Напомним, доступ к порталу TUT.by в Беларуси блокирован с 18 мая. Часть сотрудников портала задержаны , некоторые находятся на Окрестина. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам портала. Международное сообщество высказало серьезную обеспокоенность ситуацией с давлением на независимые СМИ Беларуси.