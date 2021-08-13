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Материалы TUT.by, Zerkalo.io и их соцсети признаны экстремистскими в Беларуси

13.08.2021 17:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Информационная продукция TUT.by и Zerkalo.io, а также их социальные сети признаны в Беларуси экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Сегодня суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел вынес решение о признании медиа-ресурса экстремистским.

«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что в запрещенный список попали TUT.by, Zerkalo.io, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, TikTok и мобильные приложения. Также в список экстремистских материалов добавили и логотипы данных ресурсов.

Теперь за распространение (например, репост), изготовление и хранение продукции ресурсов предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста.

Напомним, доступ к порталу TUT.by в Беларуси блокирован с 18 мая. Часть сотрудников портала задержаны, некоторые находятся на Окрестина. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам портала. Международное сообщество высказало серьезную обеспокоенность ситуацией с давлением на независимые СМИ Беларуси.

Белорусское МВД предлагало признать сайт, соцсети и все материалы TUT.by экстремистскими. В июле TUT.by перешел на Zerkalo.io, материалы которого также предложили признать экстремистскими.

 
Теги: Минск
 
 
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Информационная продукция TUT.by и Zerkalo.io, а также их социальные сети признаны в Беларуси экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
 
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