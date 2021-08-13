ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино

13.08.2021 17:51 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов #АРМИ2021 - "Танковый биатлон". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Для участия в соревнованиях прибыли четыре танка Т-72Б3. Все они прошли модернизацию около двух лет назад. На таких же боевых машинах будут выступать и другие команды.

На данный момент участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 20 государств. 16 августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе.

"В столь значимых соревнованиях, как "Танковый биатлон" мы принимаем участие уже в седьмой раз, - рассказал глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон" генерал-майор Андрей Некрашевич. - Наша команда обновилась более чем на 50%. Белорусские танкисты прошли все этапы подготовки на территории нашей страны и готовы, как и прежде, достойно состязаться с лучшими командами мира. Нашими главными соперниками по-прежнему остаются танкисты из российской и китайской команд. Также не уступает в мастерстве команда Казахстана. Значительно повысили свой уровень танкисты из Азербайджана и Узбекистана. Именно с этими командами борьба будет самой напряженной. С каждым годом уровень подготовки всех команд растет, и это яркое доказательство того, что эти игры проводятся не для какого-то яркого шоу, а для повышения мастерства танкистов всех стран".-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 20 государств. 16 августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Участник "Большого разговора" - Президент откровенно ответил на очень важные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by